Erciş’te Araç Yangınında Sürücüsü Karla Müdahale Etti

Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi

YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, olay Erciş-Patnos karayolu üzerindeki Akçagedik Mahallesi civarında gerçekleşti. Sürücü, 35 AKZ 831 plakalı Peugeot 407 marka otomobilinin motor kısmından alevler yükseldiğini fark edince aracını yol kenarında durdurdu. Yangına karla müdahalede bulunan sürücü, itfaiye ekiplerine de haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Haber verilmesi üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan müdahale sonucunda otomobilde büyük miktarda maddi hasar oluştu.

