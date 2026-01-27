Tunceli’de Silahlı Saldırı Soruşturmasında 11 Gözaltı

tunceli-de-silahli-saldiri-sorusturmasinda-11-gozalti

Tunceli’de SİLAHLI SALDIRILARA YÖNELİK OPERASYON

Tunceli kent merkezinde 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen üç ayrı silahlı saldırıya ilişkin olarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü kapsamlı bir araştırma yürüttü. Yapılan saha çalışmaları ve incelemeler sonucunda, saldırılarla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 12 şüpheli belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Tunceli merkez ve Hozat ilçesi başta olmak üzere toplamda 4 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL UYGULAMALARI

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı alındı. Adli kontrol altındaki 3 kişi için ev hapsi tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

KİŞİLERE YARDIM EDENLER HAKKINDA İŞLEM

Ayrıca, olaylarla bağlantılı olarak kaçışlarına ve saklanmalarına yardım eden 2 kişi hakkında da ayrı adli süreç başlatıldığı bildirildi. Olaylarla ilgili olduğu değerlendirilen bir başka şüphelinin yakalanma çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gündem

Antalya’da Hortum Fırtına ile Birlikte Seraları Vurdu

Kumluca'da oluşan hortum, seralarda ve enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar oluşturdu.
Gündem

Paris’teki Louvre Müzesi Grev Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde çalışanlar, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla yeniden grev başlattı.
Gündem

Beşiktaş’tan Transfer Stratejisi Hakkında Açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor ile yapılan maçın ardından transfer süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.