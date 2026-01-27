Tunceli’de Silahlı Saldırı Soruşturmasında 11 Gözaltı

Tunceli’de SİLAHLI SALDIRILARA YÖNELİK OPERASYON

Tunceli kent merkezinde 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen üç ayrı silahlı saldırıya ilişkin olarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü kapsamlı bir araştırma yürüttü. Yapılan saha çalışmaları ve incelemeler sonucunda, saldırılarla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 12 şüpheli belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Tunceli merkez ve Hozat ilçesi başta olmak üzere toplamda 4 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL UYGULAMALARI

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı alındı. Adli kontrol altındaki 3 kişi için ev hapsi tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

KİŞİLERE YARDIM EDENLER HAKKINDA İŞLEM

Ayrıca, olaylarla bağlantılı olarak kaçışlarına ve saklanmalarına yardım eden 2 kişi hakkında da ayrı adli süreç başlatıldığı bildirildi. Olaylarla ilgili olduğu değerlendirilen bir başka şüphelinin yakalanma çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.