Beşiktaş’tan Transfer Stratejisi Hakkında Açıklama

Beşiktaş’ın efsanevi futbolcularından biri olan Ali Gültiken, bir yayın sırasında Beşiktaş’ın transfer politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gültiken, “Beşiktaş, bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş, son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri Beşiktaş’a sonuç getirmeyebilir” şeklinde görüş belirtti.

PANİK TRANSFERİ YAPILMAYACAK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gültiken’e derhal bir mesaj atarak transferlerle ilgili bilgi verdi. Adalı, “Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz. Ama bunu yapmayacağız. Ayın 5’ine kadar bu transferleri tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.