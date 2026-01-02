Erciş’te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası Erciş’te 3 gündür aralıklarla süregelen kar yağışı, yaşam günlük akışı üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Erciş merkezde kar kalınlığı 70 santimetreyi aştı, yüksek kesimlerde ise bu rakam 1 ile 1,5 metre arasında seyretti. Birçok köy ve mahallede yolların kapanması sonucu eğitim öğretime ara verildi. Yoğun kar yağışı altında sabah uyanan vatandaşlar, araçlarının kar altında kalmasıyla birlikte, araçlarını çıkarmak ve park yerlerini temizleme zorunluluğu ile karşılaştı.

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Erciş’teki kar yağışı, günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Yolların kapandığı bölgelerde, ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Vatandaşlar, karla kaplı yollar nedeniyle seyahatlerinde zorluklar çekiyor. Eğitim kurumları da bu durumu göz önünde bulundurarak geçici olarak faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

VATANDAŞLAR BAHAR HAZIRLIKLARINA DOYMUYOR

Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, karla kaplı araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu durum, gündelik yaşamın akışını sekteye uğratıyor ve vatandaşları zorlu şartlarla baş başa bırakıyor. Kar yağışının devam etmesi, yaşam standartlarını düşürüyor.