Erciyes’te Sömestir Tatili Dolu Dolu Geçti

Sömestir tatilinin son gününde Erciyes, yerli ve yabancı konuklarını ağırlamayı sürdürdü. Kayak yaparak tatilin son gününü değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, Erciyes Kayak Merkezi’nin pistlerinde kendilerini buldu.

DOLU DOLU BİR SÖMESTIR GEÇİRDİK

Pistlerde yerli ve yabancı turistler yoğun bir kalabalık oluştururken, çocuklar kar üzerinde eğlencenin tadını çıkardı. Sömestir tatili boyunca toplamda 1 milyon 400 bin misafire ev sahipliği yaptıklarını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, “Dolu dolu bir sömestir geçirdik.” ifadesini kullandı.

1,4 MİLYON MİSAFİR SAYISINA ULAŞTIK

Akşehirlioğlu, 18 Aralık’ta sezonun açıldığını ve geçen yıl başından itibaren yaşanan kar yağışının ardından sömestirin çok daha eğlenceli geçtiğini aktardı. “Sömestir döneminde Erciyes dolup taştı. Bu süreçte ‘Şimdi tam Erciyes zamanı’ sloganıyla başladık ve bu sözlerin hakkını verdik. Şu an itibariyle 1,4 milyon misafir sayısına ulaştık. Sömestir öncesi 1 milyon ziyaretçiye de ulaşmış durumdayız. Hedefimiz olan sezon sonundaki 3 milyona ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

Tatil boyunca otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve tatil sonrası da rezervasyonların devam ettiğini kaydeden Akşehirlioğlu, “Erciyes son dönemlerde oldukça dolu bir hale geldi. İmkanı olanlar, sömestirin başlangıcından bir hafta önce ve sonrasında da rezervasyon yaptırarak tatil dönemini bir aya çıkarabiliyorlar. Sömestirin hemen ardından yoğunluğumuz devam edecek. Hem şehir otellerimiz hem de Erciyes’teki otellerimiz tatili yüzde 100 dolulukla geçirdi.” şeklinde konuştu.

SÖMESTR SONRASINDA DA DOLULUK YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR

Akşehirlioğlu, önümüzdeki dönem için otellerin rezervasyon almaya devam ettiğini açıklayarak, doluluk oranlarının sömestir sonrası yüzde 90’ın üzerinde sürdüğünü vurguladı. Bu yıl içerisinde bayram tatilinin de kış tatili dönemine eklenmesi durumunda, yılbaşı, sömestir ve bayram tatili ile 3-4 farklı yoğun döneme tanıklık edileceğini belirtti. Kayakseverlerin dolu dolu bir Erciyes dönemini geride bırakmış olacağını dile getirdi.