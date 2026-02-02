Erciyes’te Sömestir Tatili Dolu Dolu Geçti

erciyes-te-somestir-tatili-dolu-dolu-gecti

Sömestir tatilinin son gününde Erciyes, yerli ve yabancı konuklarını ağırlamayı sürdürdü. Kayak yaparak tatilin son gününü değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, Erciyes Kayak Merkezi’nin pistlerinde kendilerini buldu.

DOLU DOLU BİR SÖMESTIR GEÇİRDİK

Pistlerde yerli ve yabancı turistler yoğun bir kalabalık oluştururken, çocuklar kar üzerinde eğlencenin tadını çıkardı. Sömestir tatili boyunca toplamda 1 milyon 400 bin misafire ev sahipliği yaptıklarını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, “Dolu dolu bir sömestir geçirdik.” ifadesini kullandı.

1,4 MİLYON MİSAFİR SAYISINA ULAŞTIK

Akşehirlioğlu, 18 Aralık’ta sezonun açıldığını ve geçen yıl başından itibaren yaşanan kar yağışının ardından sömestirin çok daha eğlenceli geçtiğini aktardı. “Sömestir döneminde Erciyes dolup taştı. Bu süreçte ‘Şimdi tam Erciyes zamanı’ sloganıyla başladık ve bu sözlerin hakkını verdik. Şu an itibariyle 1,4 milyon misafir sayısına ulaştık. Sömestir öncesi 1 milyon ziyaretçiye de ulaşmış durumdayız. Hedefimiz olan sezon sonundaki 3 milyona ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

Tatil boyunca otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ve tatil sonrası da rezervasyonların devam ettiğini kaydeden Akşehirlioğlu, “Erciyes son dönemlerde oldukça dolu bir hale geldi. İmkanı olanlar, sömestirin başlangıcından bir hafta önce ve sonrasında da rezervasyon yaptırarak tatil dönemini bir aya çıkarabiliyorlar. Sömestirin hemen ardından yoğunluğumuz devam edecek. Hem şehir otellerimiz hem de Erciyes’teki otellerimiz tatili yüzde 100 dolulukla geçirdi.” şeklinde konuştu.

SÖMESTR SONRASINDA DA DOLULUK YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR

Akşehirlioğlu, önümüzdeki dönem için otellerin rezervasyon almaya devam ettiğini açıklayarak, doluluk oranlarının sömestir sonrası yüzde 90’ın üzerinde sürdüğünü vurguladı. Bu yıl içerisinde bayram tatilinin de kış tatili dönemine eklenmesi durumunda, yılbaşı, sömestir ve bayram tatili ile 3-4 farklı yoğun döneme tanıklık edileceğini belirtti. Kayakseverlerin dolu dolu bir Erciyes dönemini geride bırakmış olacağını dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla’da Lodos Denizi Karaya Taşıdı

Marmaris'te akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, kıyıda dalgaların yükselmesiyle bazı işletmeleri su altında bıraktı. Kıyı şeridinde ciddi olumsuzluklar meydana geldi.
Gündem

Sapanca Gölü’ne Üç Aylık Su Takviyesi Projesi

Akçay Deresi'ni besleyen su, SASKİ'nin projesiyle hidroelektrik santrallerinden geçerek Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne ulaşmaya başladı.
Gündem

Kabine Toplantısı Beştepe’de Gündemi Belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de önemli konuları ele almak üzere toplanacak. Gündemde ABD-İran gerilimi, Suriye'deki durum, terörle mücadele ve ekonomik meseleler bulunuyor.
Gündem

Sivas’ta İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Sivas'ta bir evde çıkan yangında 26 kedi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, 10 kediyi başarılı bir şekilde kurtardı.
Gündem

Trump Yönetimi İran’a Müzakere Mesajı Gönderdi

Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, bu hafta ABD ve İran arasında müzakerelerin gerçekleştirilmesi yönünde bir görüşme olabileceği bilgisi ortaya çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.