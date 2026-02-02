Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Salı Günü Açıklanıyor

PİYASALARIN GÖZÜ BU AÇIKLAMADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ilk enflasyon rakamları, ocak ayına ilişkin verilerin salı günü açıklanması bekleniyor. 2025 yılı Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,89 artarken, yıllık artış ise yüzde 30,89 olarak kaydedildi. Ayrıca, on iki aylık ortalamanın da yüzde 34,88 civarında olduğu görüldü.

12 AYLIK ORTALAMA VERİLERİ DE YER ALACAK

TÜİK’in salı günü duyuracağı ocak ayı enflasyon verileri, sadece aylık ve yıllık artış oranlarını değil, aynı zamanda on iki aylık ortalamalara göre de enflasyon verilerini içerecek. Aralık ayında on iki aylık ortalama enflasyon oranı yüzde 34,88 seviyesinde kaydedilmişti.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026’ya dair “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerine göre, bu ay için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları açısından 1,15 puan düşerek yüzde 22,20’ye, reel sektör için 1,90 puan azalarak yüzde 32,90’a gerilerken, hanehalkı için ise 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi. Hanehalkının gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen oranı ise bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 oldu.

HANEHALKININ İYİMSERLİK ORANI ARTTI

Gelecek 12 aylık süre içerisinde enflasyonun aşağı yönlü bir seyir izleyeceğine dair hanehalkı arasında iyimserlikte bir yükseliş göze çarpıyor. Fiyat artış hızının yavaşlayacağını bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 1,64 puan artış göstererek yüzde 26,17’ye yükseldi.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK VERİ

Enflasyon verileri, özellikle kira artış oranları ve memur ile emekli maaş zammı gibi önemli ekonomik kalemlerde belirleyici bir rol oynuyor. Ocak ayı enflasyon oranı, yıl boyunca uygulanacak ekonomik politikalar ve Merkez Bankası’nın para politikası kararları açısından da önemli bir referans teşkil edecek.