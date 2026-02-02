YPG’nin Haseke ve Kamışlı’da Sokağa Çıkma Yasağı

Terör örgütü YPG’nin kendine ait “güvenlik birimi”, sosyal medya platformu üzerinden Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada, Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde Suriye güçlerinin konuşlanmasının önceden planlandığına dair sokağa çıkma yasakları duyuruldu.

HASEKE VE KAMIŞLI’DA İKİ GÜN SÜREYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bu yasaklar doğrultusunda, Haseke’de 2 Şubat’ta, Kamışlı’da ise 3 Şubat’ta sabah saat 06.00’dan akşam 18.00’e kadar sokağa çıkma yasakları uygulanacağı bildirildi. Yasakların, “bölge halkının güvenliği, istikrarı ve huzuru için alındığı, karşı çıkanlara yönelik işlem yapılacağı” ifade edildi. Suriye hükümetinden bu konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Haseke ve Kamışlı’da güvenlik ve yönetimi devralacak Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçmesi planlanıyor.

YPG’DEN KURTARILAN BÖLGELERDE KUTLAMA

Suriye ordusunun terör örgütü YPG’nin işgalinden kurtardığı bölgelerde, halk sokaklara çıkıp, Suriye bayrakları ve milli marşlarla kutlamalar yapıyor. Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ve YPG arasında sağlanan ateşkes ile kademeli entegrasyon planı çerçevesinde YPG’nin işgali altında olan Aynularab’ı (Kobani) ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmaların sürdüğünü de açıkladı.