Yalova’da Dağlık Alanda Mahsur Kalan Grup Kurtarıldı

yalova-da-daglik-alanda-mahsur-kalan-grup-kurtarildi

YALOVA’DA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GRUBU MAHSUR KALDI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yer alan Teşvikiye mevkisinde 19 kişilik bir doğa yürüyüşü ekibi buluştu. Yürüyüş esnasında, deredeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte grup, dağlık bölgede mahsur kaldı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay bölgesine arama kurtarma ekipleri, jandarma ve UMKE görevlileri gönderildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından gerçekleştirilen ilk değerlendirme ile birlikte tahliyenin güvenli bir biçimde yapılabilmesi adına Teşvikiye Belediyesine ait bir kepçeden yardım alındı.

GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYE EDİLDİLER

Yapılan faaliyetler sonucunda mahsur kalan doğa yürüyüşü grubu, bulundukları yerden alınarak güvenli bir alana tahliye edildi. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.

