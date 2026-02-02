Kastamonu Yaylalarında Baharın Canlanışı

Son bir haftadır artan sıcak hava, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yüksek rakımlarda karların hızla erimesine yol açtı. Kar sularının toprağa can vermesiyle birlikte doğa, kış uykusundan uyanmaya başladı.
YAYLALAR YENİDEN CANLANIYOR
Karların çekilmesiyle hayat bulan yaylalar, bölgenin kendine has doğal güzellikleri ile göz kamaştırıyor. Geniş yeşil alanlar, baharın gelişinin coşkusuyla doğaseverlere muhteşem bir görsel deneyim yaşatıyor.
GÖRSEL ŞÖLEN Dronla Kayıtlara Geçti
İhsangazi ilçesindeki yaylalarda ortaya çıkan bahar manzaraları, dron ile havadan görüntülendi. Bu çekimlerde, doğanın beyazdan yeşile geçiş süreci etkileyici bir şekilde gözler önüne serildi.