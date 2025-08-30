Erdoğan, 1 Eylül’de Putin ile buluşacak

ERDOĞAN’IN ŞANGHAI ZİRVESİNE KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti ile 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Pekin yakınlarındaki Tianjin kentine gidiyor. Erdoğan, 1 Eylül’de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda konuşma yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı, ev sahibi liderin yanı sıra diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

RUSYA İLE GÖRÜŞME PLANLARI

Erdoğan’ın Çin’deki görüşmeleri sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geleceği belirtildi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de buluşacağını duyurdu. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” şeklinde konuştu.

ÇİN’DE İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Uşakov, bu yıl Türkiye ve Rusya liderlerinin ilk yüz yüze görüşmesinin Çin’de gerçekleşeceğini vurguladı. Görüşmede, ikili iş birliği konuları ile küresel gündem meselelerinin ele alınacağını belirten Uşakov, “Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek” dedi. Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarının önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Uşakov, İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sunulduğunu ve Moskova’nın Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini ekledi. Uşakov, “Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesi ve benzeri bölgelerdeki son gerilimler de görüşmelerde ele alınacak” dedi.