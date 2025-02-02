Erdoğan: 2028 Seçimlerine Sıkı Hazırlanmalıyız

ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.” diyerek sözlerine başladı. İstanbul Kadın Kolları’nın 7. olağan kongresinin partisine, ülkesine ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Alev Alatlı’nın vefatının 1. yıl dönümünde onu şükranla andığını belirtti. “Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadesini kullandı. Kongre ile birlikte mevcut görevde olanlara başarılar, görevi devredenlere ise teşekkürlerini iletti. Kadınlar ve gençlere özel önem verdiklerini dile getirdi.

KADINLARIN SEÇİMLERDEKİ ROLÜ

Erdoğan, “Bütün ailenin gönlünü fethetme yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor.” sözleri ile kadınların toplum içindeki önemine dikkat çekti. AK Parti olarak ailelerden başlayarak, kadınların yardımıyla seçimlerde yüksek oy oranlarına ulaştıklarını belirtti. 2028 yılındaki hedefleri, yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak olduğunu ifade etti. Muhalefetin çalışmadan iktidar beklemesinin bir yanıltmaca olduğunu söyledi ve “Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler.” şeklinde konuştu. Çalışarak bu günlere geldiklerini belirten Erdoğan, yarın aynı dinamizmle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

AİLE KURUMUNA YENİ POLİTİKALAR

Günümüzde kadınların birçok karanlık projelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Erdoğan, cinsiyetsizleştirme sinikliği adı altında erkeklerin de kazanımlarının hedef alındığını belirtti. “Bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şart.” dedi. Türkiye’nin bu sapkınlıkla mücadelenin öncüsü olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Kadınların aile içerisinde vazgeçilmez bir parça olduğu fikrini dile getirdi. Evliliklerin düşmesi, boşanmaların artması konusunu ele alarak, evlatların doğumdan evliliğine kadar her alanda destek olacaklarını belirtti. Aile kurumu için yeni politikalar devreye alacaklarını söyledi.

KADIN YADA AİLE POLİTİKALARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Erdoğan, “Toplumun her bir ferdini küresel ahlaki tehditlere karşı korumasız, yalnız, çaresiz bırakmayacağız.” diyerek marjinal grupların kendilerini hedef alabileceğini belirtti. Kadın haklarını dile getirenlerin Gazze’deki olaylara sessiz kalmalarına dikkat çekerek “Kesinlikle geri adım atmayacağız.” ifadelerini kullandı. Kadın, aile ve nüfus politikalarının değerlerle uyumlu olması gerektiğini belirtti.

MUHALEFETİN DURUMU VE ELEŞTİRİLERİ

Türkiye’nin kadınlarını şer odakları karşısında koruyacaklarını ifade eden Erdoğan, muhalefetin küçük hesaplar için milletten gereken desteği alamadığını dile getirdi. Görevlerini icra eden kamu görevlilerine ve millete yönelik saldırılar düzenlendiğini belirtti. Ana muhalefetin gerçeklerden kopmuş durumda olduğuna vurgu yaptı ve “Kırmızı kartla ortada dolanıyo” diyerek eleştirdi. Sorunların ciddiyetine dikkat çekerek, kendi özeleştirilerini yapmaktan çekinmeyeceklerini de ifade etti. Her zaman güçlü bir şekilde yola devam etmeleri gerektiğini vurguladı.