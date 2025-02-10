Erdoğan’a Malezya’da Fahri Doktora Unvanı Verildi

ERDOĞAN MALEZYA’YA RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar amacıyla Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a ulaştı. Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Fahri Doktora Beratı Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi’nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı verildi. Erdoğan, “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği” toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencilere Seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Beş yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya’da tekrar bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim aramızdaki dayanışma ve muhabbeti daim eylesin diyorum. Asya’nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya, coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980’lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buraya geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamd olsun o günler artık geride kaldı.” dedi.

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Türkiye olarak, biz dünyanın 190’ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde yüksek öğrenim imkanı sunuyoruz. Çok sayıda genç kardeşimiz burslar sayesinde hem Türkiye’de hem Malezya’da öğrenim görmeye devam ediyor. Ayrıca Malaya Üniversitesi’yle Yunus Emre Kültür Merkezi arasındaki iş birliği vesilesiyle Türkçe dersleri veriliyor. Bugün geldiğimiz aşamada ülkemizde Türkiye ve Malezya mezunlarını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Endonezya ve Pakistan’a Seyahat Edecek

Malezya ziyaretinin ardından Erdoğan, Endonezya ve Pakistan’a geçecek. Burada Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek.