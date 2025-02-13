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Erdoğan’a Pakistan’da Resmi Törenle Karşılama

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RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Pakistan’a geldi ve burada resmi bir törenle karşılandı. Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan ile birlikte birçok Bakan ve üst düzey yetkili de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi birçok isim, bu resmi ziyarette Erdoğan’ı yalnız bırakmadı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN KATILIMI

Erdoğan’ın Pakistan ziyaretine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç gibi önemli isimler de eşlik ediyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliklerinin artırılması açısından dikkate değer bir adım olarak öne çıkıyor.

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