Erdoğan, Abiş’in Cenaze Törenine Katıldı

BURHAN ABIŞ’IN HAYATINI KAYBETMESİ

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Abiş, evli ve 4 çocuk babasıydı. Cenazesinin bugün öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi’nden kaldırıldığı bildirildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya üzerinden bir başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, vefat eden Burhan Abiş için taziye mesajı yayınlayarak ailesine destek verdi.

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Abiş’in cenaze namazına katıldı ve Ulaşlı Merkez Camisi’nde yapılan tören sırasında bir konuşma yaptı.