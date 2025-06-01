Erdoğan, Akıllı Kanser İlaçları Üretecek

KANSER TEDAVİSİNDE DEV ADIM

Türkiye, sağlık alanında önemli bir aşamaya geçme hazırlığı yapıyor. Kanser tedavisinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek fiyatları, hastalar ve aileleri için maddi ve manevi zorluklar yaratıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruna kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla adım atıyor.

MAGDURİYETLER SONA ERECEK

Kanser hastaları, SGK’nın karşılamadığı akıllı ilaçlara sadece kendi kaynaklarıyla ulaşabiliyor. İmmünoterapide kullanılan bu ilaçların fiyatları 100 bin liradan başlayarak 2 milyon lirayı geçebiliyor. Örneğin, 12 kürlük bir tedavi toplamda 2,2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Yüksek maliyetler yüzünden hastalar sıklıkla dava açmak zorunda kalıyor, ancak mahkeme süreçleri yıllarca sürdüğü için mağduriyet artıyor.

YERLİ AKILLI İLAÇ ÜRETİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki bu krize kayıtsız kalmadı ve Türkiye’nin akıllı ilaç üretmeye yetecek kadar geliştiklerine vurgu yaptı. Erdoğan, bu konu hakkında şu sözleri sarf etti: “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım.”

ADIMLAR ATILACAK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut mağduriyetlerin giderilmesi ve mahkeme süreçlerinin hızlandırılması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Ayrıca yerli akıllı kanser ilacı üretimi için diğer bakanların hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.