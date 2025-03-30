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Erdoğan’dan 10 Hükümlü İçin Af Kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahkumlar İçin Bireysel Af Yetkisini Kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası doğrultusunda belirli mahkumlar için bireysel af yetkisini devreye soktu. 29 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezası kaldırıldı. Affın gerekçesi, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık durumları ve ilerleyen yaş olarak belirlendi.

Affedilen kişilerin isimleri ve mahkumiyet gerekçeleri, Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. İlgili kararda cezası kaldırılan hükümlüler şu şekilde sıralandı:

Affedilen kişilerin isimleri:
– Ali D.: Kocama durumu nedeniyle affedildi.
– Gülden A.: Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.
– Uğur E.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.
– Şehmus A.: Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.
– Ayhan K.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.
– Hulki N.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.
– Abdulkadir E.: Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.
– Hamit Ç.: Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.
– Kenan K.: Sakatlık durumu nedeniyle affedildi.
– Ziya Y.: Kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle affedildi.

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