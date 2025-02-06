Erdoğan’dan 6 Şubat Depremleri Mesajı

ERDOĞAN’IN DEPREM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında derin acılara sebep olan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde şu ifadeleri kullandı: “Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”

DEVLET VE MİLET OLARAK DAYANIŞMA

Deprem şehitlerinin ailelerine ve millete sabır dileyen Erdoğan, “İlk günden beri devlet ve millet olarak ‘bir oluruz’ dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik.” şeklinde konuştu. Şehirlerin tekrar ayağa kalkması için emekle, alın teriyle, metanetle ve çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlelerine devam edeceklerini belirtti.

KARARLI VE HUZURLU GELECEK

Erdoğan, “Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.” diyerek, kaybedilen canların anısını yaşatmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun.” dileğinde bulundu.