Erdoğan’dan Acılı Ailelerle Dalga Geçenlere Tepki

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONGRE KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen “AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi” sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili acılı aileleri alay edenler ile bu durumu sosyal medyada paylaşanlar hakkında sert bir dille eleştiride bulundu. “Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür.” diyerek, Terörsüz Türkiye hedefine yaklaşıldığını vurguladı.

SURİYE’NİN DEVRİMCİ GENÇLERİNE SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasındaki önemli satır başları ise şunlardır: “İsrail’in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin’in, Gazze’nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye’nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına saygıyla selamlıyorum. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.” Gençlere yönelik yaptığı vurguda “Sizler zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz.” ifadelerini kullandı. Her gencin kendisine selam gönderdiğini ve tebrik ettiğini belirtti.

GENÇLERE YOLDAŞLIK VE ADALETSİZLİKLER

Erdoğan, “3 Kasım 2002’de sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik.” diyerek gençlere verdikleri önemi dile getirdi. Teknoloji, sağlık, adalet ve diplomasi alanlarında yaptıkları yenilikleri sıralarken, “Eski Türkiye’nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 22 yıl içinde zor günler geçirdiklerini ve ciddi adaletsizliklere maruz kaldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı, “Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık.” diyerek gençlere sahip çıktıklarını belirtti. Gençlerin siyasete katılımını artırmak amacıyla seçilme yaşını 18’e indirdiklerini, son 4 yıl içinde 700 bin gencin parti gençlik kollarına üye olduğunu açıkladı.

GENÇLİK TANIMI VE ÜNİVERSİTE SAYISI

Erdoğan, “Bu gençlik İstanbul’un duvarlarını ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazılarıyla kirleten köksüz ruhsuz bir gençlik değildir.” diyerek gençlik tanımını netleştirdi. Eğitim alanındaki gelişmelere de değinerek, 2002 yılında sadece 76 üniversite bulunurken, şimdi bu sayının 208’e ulaştığını açıkladı. 184 bin akademik personel bulunduğunu belirtti.

GENÇLERİ KORUMAK İÇİN TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı, artan sanal kumar ve bahis sorunuyla kararlılıkla mücadele edeceklerini, gençlerin hayatını olumsuz etkileyen bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacaklarını ifade etti. Ayrıca, günümüzde yaygınlaşan LGBT hakları konusunda gençlere yönelik koruyucu tedbirleri devreye sokacaklarını dile getirdi. “Terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Gençlerimizin terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde sonlandırdı.