Erdoğan’dan Alaska Zirvesi Açıklaması

ALASKA ZİRVESİNE DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da yapılan zirve ile ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır” dedi.

BARIŞ İÇİN HAZIRLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska Zirvesi’nin olumlu bir adım olduğunu belirterek, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temeli olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, barışın sağlanması için gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

