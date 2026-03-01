Erdoğan’dan Ali Hamaney İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Hamaney’in vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Mesajında, Hamaney’in ölümü karşısında duyduğu üzüntüyü ifade eden Erdoğan, “Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, HUZUR İÇİN GAYRETİ SÜRDÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkının ve bölgede bulunan dost ülkelerin huzur ve istikrara yeniden kavuşması ile çatışma ortamının sona ermesi için Türkiye’nin kararlılıkla çabalarını sürdüreceğini belirtti.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran devlet televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Televizyon, Hamaney’in ölümü için, “İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı.” ifadelerini kullandı. İran hükümeti, Hamaney’in vefatı sebebiyle 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

AİLESİ DE ETKİLENDİ

ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda Hamaney’in bazı aile bireylerinin de hayatını kaybettiği doğrulandı. Hamaney’in ikametgahı ve ofisinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırıda, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı.