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Erdoğan’dan BM-HABİTAT Türkiye Ofisi Paylaşımı

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EMİNE ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda bir açıklama yaparak, “Sıfır Atık Vakfımız koordinasyonunda BM-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin açılmasına yönelik imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nın dünya ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici.” ifadelerine yer verdi.

KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFİ

Erdoğan, bu sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtirken, “Ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni ediyorum.” şeklinde eklemelerde bulundu. Erişilebilir bir dünya için atılan bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, “Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” diye ifade etti.

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