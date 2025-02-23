Erdoğan’dan CHP’ye “Şaibe” Eleştirisi

ERDOĞAN’IN HİTABINDA COŞKU DORUKTA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin gerçekleştirdiği 8. olağan büyük kongresi öncesi 60 bin kişilik kalabalığa hitap etti. CHP’ye yönelik “şaibeli kurultay” iddialarına göndermede bulunan Erdoğan, “Şaibesiz şekilde bugüne geldik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz” dedi.

KALABALIKTAN GURURLA SÖZ ETTİ

Erdoğan, konuşmasına, “Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum” diyerek başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılara, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara’yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz” ifadeleriyle seslendi. Ayrıca, “Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti’ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik” şeklinde konuştu.

GENÇLER VE KADINLARA ÖZEL VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben, “Devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız?” sorusunu sorarak Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarını onlara emanet etti. Kadınların önemine de dikkat çekerken, “Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız” dedi.

KATILIMDAN MEMNUNİYETİNİ PAYLAŞTI

Dışarıdaki katılımcı kalabalığına da değinen Erdoğan, “Dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah’a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz” diyerek katılımcılara güvenini ifade etti. Son olarak, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun” diyerek konuşmasını noktaladı.