Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı’na Özel Mesaj Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı

ERDOĞAN’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir görüntülü mesaj yayımladı. Bu mesajında, “Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir.” ifadelerine yer verdi.

BAŞARIYI PAYLAŞMA VURGUSU

Erdoğan, ülkemizde ve dünya genelinde bayram sevinci yaşayan dostları ve misafirleri selamlayarak, “Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi. Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devletin kurucu kadrolarını anarak, geçmişe olan minnetini dile getirdi.

ŞEHİTLERE ANMA

Cumhurbaşkanı, vatan toprakları için savaşarak şehit düşenlere saygı göstererek, “Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ’a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere, her bir kardeşimiz kalbimizde daima yaşayacaktır.” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Hüseyin Nihal Atsız’ın “Kahramanların Ölümü” şiirinden dizeleri de paylaşarak, kahramanlığına vurgu yaptı.

MİRAS VE GELENEK VURGUSU

Türk milletinin köklü devlet geleneğinin önemine değinen Erdoğan, bu birikimi daha fazla geliştirme ve insanlığın ortak mirasına katkı sağlamaya hedeflediklerini ifade etti. Bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye oluşturma kararlılığını da kaydetti.

TERÖR SORUNUNA ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış, huzur ve adaletin sağlanması adına milletin medeniyet değerlerine daha sıkı sarılması gerektiğini vurgulayarak, terörle mücadelede kararlılığını dile getirdi.

GÜVENLİK VE EKONOMİ HEDEFLERİ

“Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda ülkenin yaşadığı zorluklara çözüm arayışında olduğunu belirten Erdoğan, geçmişte maruz kalınan güvenlik ve ekonomik tehditlere dikkat çekti. “Acıları değil, sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil, zenginliklerimizi paylaşacağımız bir Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.” dedi.

Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşları kutlayarak, ayrıca şehitlerin anısına saygı gösterdi. “Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümü kutlu olsun.” diyerek mesajını sonlandırdı.