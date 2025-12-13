Erdoğan’dan Futbolda Adalet Vurgusu ve Bahis Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’dan dönüşünde düzenlediği uçak sohbetinde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, ziyareti ve Türkiye-Türkmenistan ilişkilerini, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Gazze’deki ateşkesi, Avrupa’nın güvenliği, yeni anayasa çalışmaları, aile politikaları ve nüfus artışı gibi birçok konuyu ele aldı. Ayrıca, futbol ve illegal bahis soruşturması, A Milli Basketbol Takımı’nın başarısı ve Türkiye’nin dış politikadaki arabuluculuk rolü hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

BAHİS SKANDALINA SERT CEVAP

Futboldaki illegal bahis skandalına dair gelen bir soruya Erdoğan, “Futbol, milyonlarca insan için bir eğlence aracı. Tüm dünya maçları izleyerek futbolun tadını çıkarıyor. Son gelişmeler bizleri derinden üzdü. İdarecisi, yöneticisi ve futbolcusu olmak üzere birçok kişinin bu skandallara karışması beni bir Cumhurbaşkanı olarak gerçekten üzüyor” diye yanıt verdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan kişilerin bu işin içine nasıl girdiğini anlayamıyorum. Yöneticilerin bu duruma nasıl dahil olabileceği hayret verici. Futbolun ruhunun adalet olduğunu vurguluyorum. Eğer adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan sonuçlar asla tatmin edici olmayacaktır. Futbolun asil ve temiz ruhunu savunuyoruz ve yargı mekanizmasının da bu konuda adil bir şekilde çalışacağına inanıyorum. Hangi kulüpten gelirse gelsin, adalet bizim için kritik öneme sahip. Şu anda yargı görevini başarıyla yerine getiriyor. Bu mücadeleyi, özellikle tribünlerin sesi, gençlerin hayalleri ve milletimizin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz.”