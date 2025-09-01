Erdoğan’dan Gazze için sorumluluk çağrısı

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in küresel adaletin temsilcisi bir platforma dönüşmesi gerektiğini vurguladı ve Filistin halkının yıllardır sürdürülen mezalimin sona erdirilmesi için sorumluluk çağrısında bulundu. Suriye konusunda ise Türkiye’nin net duruşunu ifade eden Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tehditlere karşı duracağız.” diyerek yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirtti. Ayrıca bölgesel barış ve istikrar için destek sözü verdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI

Erdoğan, enerji güvenliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınma konularında Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın önemine değindi. Türkiye’nin 2025 BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çalışmalarının sürdüğünü de açıkladı. Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, “Gazze’de 63 bin kişi katledildi. Başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmeliyiz.” dedi. Filistin halkının karşılaştığı sahnelerin durdurulmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SURİYE’DE GÜVENLİK VE BARIŞ ARAYIŞI

Cumhurbaşkanı, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması gerektiğini belirtti. “Suriye’de yeni bir dönemin kapıları aralandı.” diyerek, Suriye’nin güvenliğine karşı her türlü tehdide karşı duracaklarını vurguladı. Orta Asya’daki kardeş ülkelerle çok taraflı platformlarda işbirliğinin geliştiğini belirten Erdoğan, Güney Kafkasya ve Orta Asya’da kalıcı barış ile istikrar temin etmek için atılan son adımlardan memnun olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN VİZYONU

Erdoğan, Türkiye’nin vizyonunun tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog yoluyla çözülmesi olduğunu belirtti. İstişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu süreçlerin önemine dikkat çekti. Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla işbirliğini güçlendirmiş olmayı temenni ettiğini ifade etti.