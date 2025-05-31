Erdoğan’dan Gençlik Zirvesi’nde Güçlü Mesaj: “Kimse Bizi Bölmez!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli mesajlar iletti. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen etkinlikte gençlere güven aşılayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” dedi.

AYRIŞTIRICI SİYASETE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı, ayrıştırıcı siyaset tarzına da sert eleştiriler getirdi. “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” şeklinde konuştu. Gençlerin tarihsel bir misyon taşıdığını belirten Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ VE SPORDA BAŞARILAR

Gençliğin teknoloji, bilim, sanat ve spor alanındaki başarılarına da değinen Erdoğan, TEKNOFEST kuşağına övgülerde bulundu: “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar.” Ayrıca zirvede ödül alan gençleri kutlayan Erdoğan, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” dedi.

TARİH ŞUURU ÖNEMLİ

Konuşmasında İstanbul’un fethine de vurgu yapan Erdoğan, gençlere tarih şuuru kazandırmanın önemine dikkat çekti: “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik.”

İDEOLOJİK VESAYETE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı, ideolojik vesayete ve tarih reddiyeciliğine de eleştirilerde bulundu: “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik.” Bu anlayışın sona erdiğini belirten Erdoğan, komşularının bu mirası omuzlayacağını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE HEDEFLERİ

Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değinerek, hedeflerini şu şekilde sıraladı: “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” Zirveye katılan gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” dedi.