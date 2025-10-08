Erdoğan’dan Halkbank Hakkında Trump Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta gazetecilerin gündeme getirdiği Halkbank davası ile ilgili Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın konu hakkındaki görüşünü şu şekilde aktardı: “Sayın Trump gerek Amerika’daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde ‘Halk Bankası’nın problemi bizim için bitmiştir’ dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir.”

SÜRECİN DEVAMI

Erdoğan, sürecin tamamen sona ermediğini de belirtti ve “Tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir.” açıklamasında bulundu. Halkbank davası, son yıllarda Türkiye ile ABD ilişkilerinde önemli ve hassas konulardan biri olarak öne çıkmıştı.