Erdoğan’dan İsrail’e Sert Tepki Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de düzenlenen bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu konuşmada, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü eylemler ve ateşkesi ihlal etmesi konusuna dikkat çekti. Erdoğan, “İsrail haydutluğa devam ediyor” ifadelerini kullanarak, İslam dünyası olarak birçok tuzakla dolu bir durumla mücadele ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Kuzey’deki Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılına girdiğini belirtti. Gazze’deki yıkımın, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasının ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hız kazanmasının altını çizdi. Rutin olarak Netanyahu’nun terörü global barışı tehdit eden bir unsur olduğunu da sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra, İran merkezli saldırıların derinleştiğini ve Lübnan’da kayıpların 1000 kişiyi aştığını ifade etti.

DAYANIŞMA MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum” diyerek Türkiye’nin 81 ilindeki vatandaşlara selam gönderdi. Bayramın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diledi. Özellikle Gazze, Somali ve Arakan gibi bölgelerde hüsran yaşayan dostlarına yönelik dayanışma dileklerini iletti. Zorlu günlerin umut, sabır ve dayanışma ile aşılacağına inandığını ifade etti. Ramazan boyunca toplumun her kesimiyle bir arada olmanın ve manevi iklimi yaşamanın önemine vurgu yaparak, “Dualarımızla, zekat, sadaka ve yardımlarımızla bu ayı idrak etmenin çabasında olduk” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK VE BİRLİK VURGUSU

Erdoğan, “Ramazan Bayramı’nı bizlere yakışır şekilde idrak edeceğiz” sözleriyle bayramı yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla geçirme niyetinde olduklarını belirtti. Kardeşlik ve birlikteliğin daha da güçlendirileceğini ifade eden Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü sebebiyle de kahramanları anarak, bu zaferin ruhunun tüm dünyaya gösterildiğini dile getirdi. Ezan ve bayrak için tüm şehitleri rahmetle andı.

GEÇİCİ SÜKUNET TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve bayram boyunca Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmaların durdurulmasına yönelik çabaların sonuç verdiğini aktardı. Geçici sükunetin kalıcı hale gelmesi yönündeki temennisini de dile getirdi. Ülkesinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Erdoğan, “Milletimizin gönlü rahat olsun, şer güçlerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır” dedi. Allah’ın hesabının tüm planlara galip geleceğini vurguladı ve güzel günlerin geleceğine olan inancını kaybetmemeleri gerektiğini belirtti. Hükümetin yaşanan olayları dikkatle takip etmeye devam edeceği mesajını da verdi.