Erdoğan’dan İsrail’e Sert Tepki: Dur Denilmeli

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İSRAİL’İN SALDIRISI HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan, mesajında “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları “uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyon” olarak nitelendirdi. “İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir” dedi.

NETANYAHU’NUN EYLEMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimini “pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleri” nedeniyle eleştirerek, “bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretinde” olduğunu belirtti. Uluslararası topluma seslenen Erdoğan, “İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir” şeklinde ifadelerde bulundu ve Netanyahu’nun saldırılarının mutlaka durdurulması gerektiğini vurguladı.

ORTA DOĞU’DA BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Erdoğan, Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediklerini belirterek, “Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyoruz; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz” sözleriyle mesajını tamamladı.