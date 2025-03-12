Erdoğan’dan İstiklal Marşı’nın 104. Yılı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, bu mesajında Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının sembolü olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yıl dönümünü kutladığını ifade etti. “12 Mart 1921 tarihi, sadece bir marşın kabulü değil; aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür,” dedi.

MEHMET AKİF ERSOY’UN MİRASI

Erdoğan, merhum Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme alarak eşsiz bir miras bıraktığını belirtti. “Sadece bir şair değil, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan yurtsever olan merhum Akif, tarihin en karanlık günlerinde, kalemiyle milletimizin özgürlük mücadelesine destanlar yazmış; milletin cesaretini artırmış, moral kaynağı olmuştur,” şeklinde konuştu.

İSTİKLAL MARŞI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu metinlerinden biri olarak İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en güzel şekilde özetlediğini vurguladı. Erdoğan, “Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı’nın ruhunu ve Merhum Akif’in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz,” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

KAHRAMANLARA ŞÜKRAN

Cumhurbaşkanı, İstiklal Marşımızın kabulünün 104’üncü yıl dönümünde, Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin ifade edildiği başta merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirtti. Ayrıca, vatandaşlara en içten duygularıyla selamlarını iletti.