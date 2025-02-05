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Erdoğan’dan Kadınlar Hakkında Açıklamalar

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ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli hanım kardeşlerim, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum” diyerek katılımcılara hitap etti. Ardından, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nın 7. Olağan Kongresi’nin “ülkemiz, partimiz ve hanım kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum” şeklindeki dileklerini iletti.

KADINLAR DAVANIN TEMELİDİR

Erdoğan, “Davamızın mihmandarlığını kadınlar yaptı” ifadeleriyle kadınların partideki önemine vurgu yaptı. Bu sözleri, kadınların AK Parti içindeki yerinin ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

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