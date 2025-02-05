Erdoğan’dan Kongrede Önemli Açıklamalar

ERDOĞAN’IN KONGRE KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde yer alıyor. Kongrede, kadınların siyasetteki rolü ve parti içindeki katkıları üzerinde duruluyor. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada kadın kollarının önemine dikkat çekiyor ve partinin daha da güçlenmesi için bu çalışmaların temeli olduğunu vurguluyor.

KADIN KOLLARINA DESTEK

Kongrede, kadın kollarının aktif katılımının partinin başarısını artıracağını belirten Erdoğan, “Bu süreç, kadınlarımızın toplumdaki yerini güçlendirecek ve parti çalışmalarına olan katkılarını artıracaktır.” ifadelerini kullanıyor. Kadın kollarının çalışmalarının, toplumsal çoğulculuğun sağlanmasında büyük bir etken olduğunu dile getiriyor.

PARTİ İÇİNDEKİ BİRLEŞİM VE HAZIRLIKLAR

Kongrede ayrıca, kadın kollarının yeni projeleri ve stratejileri üzerine bilgi veriliyor. Erdoğan, kadınların her alanda daha görünür olmaları gerektiğini belirterek, “Kadınlarımızın güçlü katılımı, ülkemizin geleceği için gereken bir konu.” şeklinde açıklamada bulunuyor. Kongre, kadınları motive etmek ve yeni hedefler oluşturmak amacıyla önemli bir platform sunuyor.