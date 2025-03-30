Erdoğan’dan Mahkumlara Bireysel Af Kararı

AF YETKİSİ KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası doğrultusunda belirli mahkumlar için bireysel af yetkisini devreye soktu. 29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yer alan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı. Affın ardında, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösteriliyor. Bu kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkûmiyet gerekçeleri de Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

CEZALARI KALDIRILAN HÜKÜMLÜLER

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla affedilen kişilerin isimleri şu şekilde belirlendi:

– Ali D.: Affa kocama hali nedeniyle karar verildi.

– Gülden A.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

– Uğur E.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

– Şehmus A.: Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.

– Ayhan K.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

– Hulki N.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

– Abdulkadir E.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

– Hamit Ç.: Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.

– Kenan K.: Sakatlık gerekçesiyle affedildi.

– Ziya Y.: Kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle affedildi.