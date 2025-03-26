Erdoğan’dan Milli İradeye İhanet Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ramazan ayının ruhuna dikkat çekerek Filistin’deki mağdurlara destek mesajı veren Erdoğan, parti teşkilatının sahada aktif olduğuna işaret ederken, “milli iradeye ihanet edenlerin” ceza alacağını belirtti.

ramazan’DA MAZLUMLARLA DAYANIŞMADAYIZ

Erdoğan, konuşmasına “Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle başladı. Ramazan Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı, “Bu mübarek Ramazan’da İsrail saldırıları altında oruç tutan mazlumları, zalimlere boyun eğmeyen Filistinlileri partim adına hürmetle selamlıyorum” diyerek Filistin’e destek mesajı verdi. “Rabbimden zulüm altındaki kardeşlerimizi refaha kavuşturmasını niyaz ediyorum” diyerek dua etti.

tam kadro sahadayız, gönüllere giriyoruz

Erdoğan, AK Parti’nin Ramazan süresince sahada etkin olduğunu vurguladı. “Asırlardır bu ruhla kardeşlik hukukunu güçlendiriyor, sofralarımız gibi gönüllerimizi de sonsuza kadar açıyoruz” dedi. Teşkilatına teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin tamamında bir gönüle daha girmek, bir yaralı kalbe merhem olmak için koşturan yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle saha çalışmalarını öne çıkardı. Gençlere de “hoş geldin” diyerek teşekkür etti.

ak parti’de ‘eski’ diye bir kavram yok

Erdoğan, partisinin kuruluşundan bu yana katkı sağlayan herkese selam gönderirken, “AK Parti’de ‘eski’ diye bir kavrama yer yoktur. Bağlılığını muhafaza eden herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir” dedi. Önceki dönem milletvekilleriyle yapılan iftara da atıfta bulunarak, “Asıl olan bu şuurla insanlığa hizmet etmek ve kalplerde kalıcı yer edinmektir” şeklinde ekledi. Cumhuriyet tarihinde en çok teveccüh gören parti olduklarına dikkat çekti.

nifak çıkaranlara ve ihanete karşıyız

Erdoğan, konuşmasında sert mesajlar vererek, “Milletimiz ile gönül bağını güçlendirmeye çalıştıkça birileri nifak çıkarma peşinde koştu” dedi. Bu tepkilerin ideolojik saplantılardan ve “ülkeyi sömürenlerin soygun çarkını bozmaktan” kaynaklandığını ifade etti. “Türkiye’ye düşmanlık besleyenler bunları tepe tepe kullandı. Beşinci kol faaliyetlerinin yaygın olmasının sebebi, kendi çıkarını önde tutan köksüzlerin fazla olmasıdır” diye belirtti. FETÖ ihanetine ve kaos planlarına değinerek, “Bunları unutmadık, unutmuyoruz” vurgusunda bulundu.

hesap yargı önünde sorulacak

Erdoğan, “Başları sıkıştığında uluslararası müdahale çağrısı yapanları, milleti birbirine düşürmeye çalışanları, gayrimeşru yollarla bizi alt etmeye gayret edenleri unutmadık” dedi. Bu davranışların hesabının hukuk önünde sorulacağını belirtti. “Türkiye ekonomisine, milletin refahına yönelik sabotajların hesabı yargı önünde sorulacak. Milletin kardeşliğine pusu kuranlar adalete hesap verecek” şeklindeki ifadeleriyle, milli iradenin gereği olarak adalet çağrısında bulundu.