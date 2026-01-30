Erdoğan’dan Muhalefete Cevap: Yolsuzluk Telaşı Neden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye’yi güçlendirmenin ve 86 milyon vatandaşa aşkla hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kalpleri birbirine sıkıca kenetleme, şehirlerimizi bölünmüş yollarla birleştirme sevinci içindeyiz” dedi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni”nde konuşan Erdoğan, Fatih’in emaneti İstanbul’da katılımcılarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. İstanbuldaki 39 ilçeye ve Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlara selamını ileten Erdoğan, bugün tamamlanan bölünmüş yolların 30 bininci kilometresini hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını aktardı.

YENİ YOLLARLA GÜÇLENEN TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapımında fedakarca çalışan emekçilere ve projelerde görev alan mimar ve mühendisler ile teşekkür etti. Erdoğan, “Sayın bakanlarımızı, genel müdürlerimizi ve Karayolları Genel Müdürlüğü mensuplarını, bu bölünmüş yollar için tebrik ediyorum. Geçmişte birlikte çalıştığımız ulaştırma bakanlarımıza da rahmetle anarak, onların kıymetlerini bir kez daha hatırlıyorum” şeklinde konuştu. Törende, sabahın ayazında, akşamın serinliğinde ve zor koşullarda çalışan Karayolları personeline de minnettar olduğunu belirten Erdoğan, kendilerine şükranlarını sundu.

MUHALEFETİN ENGELLEME ÇABALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “Son 23 yıldır bu ülkeye hizmet eden biri olarak muhalefetin ülke menfaatine yönelik her işin önüne takoz koyduğunu görüyorum” dedi. Gençlerin dikkatini çekerek, “Bunu bir hakaret olarak değil, sadece durum tespiti olarak kullanıyoruz” dedi. İlk bölünmüş yol projesinin açıklanması sırasında muhalefetin çeşitli suçlamalarıyla karşılaştıklarını aktaran Erdoğan, “Her hizmeti karalamaya çalışan bir zihniyetle yüz yüze geldik” açıklamasında bulundu. Muhalefetin geçmişte projenin gereksiz olduğuna dair yaptığı eleştirilerin hatırlatıldığı konuşmasında, muhalefetin sunduğu argümanların yanlışlığını dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ YOLDA YATAR

Erdoğan, “Eğer muhalefetin söylediklerine kulak alsaydık, bugün burada olamazdık” diyerek, yapılan yatırımların Türkiye’ye kattığı değeri vurguladı. “Yol medeniyettir” ifadesiyle yeni yollar inşa ettiklerini belirten Erdoğan, “Milletimizin geçmişte çektiği yollar nedeniyle yaşadığı zorlukların artık tarihe karıştığını” söyledi. Tüm bu çabaların yapılan yollarla birleştiğini ve ülkenin dört bir yanında ulaşımın rahatladığını ifade etti. Özellikle kar ve kış şartlarında çalışan Karayolları çalışanlarının özverisine dikkat çeken Erdoğan, mücadelenin herkese hayırlı olmasını diledi.

YARGI ÜZERİNDEKİ BASKILAR

Cumhurbaşkanı, siyasetteki gerilim ve gerginlik diline teslim olmayacaklarını belirtti. “Adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz?” sorusunu yönelten Erdoğan, yargının bağımsız çalışacağına inandığını söyleyerek, suçluların adalet önüne çıkarılacağını belirtti. “Yolsuzluk yapmadıysanız bu telaş niye?” diyerek, müfettişler aracılığıyla olası sorunların değerlendirileceğine dikkat çekti.

ESEK OLANLAR BİZİ ENGELLEYEMEZ

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan ve takoz koyma çabalarının ülkenin ilerlemesine engel olamayacağını belirterek, yapılan yatırımlar ve hizmetlerle Türkiye Yüzyılı hedefinde kavuşmayı amaçladıklarını vurguladı. Törende yapılan 30 bininci kilometre yolun hayırlı olmasını dilediğini belirterek, emeği geçen tüm çalışanlara ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti. “Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor; hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.