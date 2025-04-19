“Erdoğan’dan Normal Doğum Tepkisi”

SAĞLIK ALANINDA DEV ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eklenen 400 yataklı yeni binanın açılışında sağlık alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirtti. Yatak kapasitesini 900’e çıkaran hastanenin açılışıyla birlikte Erdoğan, son 23 yıldaki sağlık dönüşümünü överek, “Dünyada örnek alınan bir sağlık altyapısı kurduk” dedi. Ancak konuşmanın en dikkat çeken kısmı, Sağlık Bakanlığı’nın normal doğum kampanyasına yönelik linç girişimine verdiği sert tepkiydi. Erdoğan, “Normal doğumu teşvik etmek neden sizi rahatsız ediyor? Bu bir beka meselesi!” diyerek tartışmalara son verdi.

YENİ HASTANE İLE BAĞCILAR’A KATKI

Erdoğan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eklenen 400 yataklı yeni binanın hem ilçeye, hem İstanbul’a, hem de ülkeye hayırlı olmasını diledi. Bu eklemeyle hastanenin toplam yatak kapasitesi 900’e ulaştı. “Son 23 yılda sağlıkta hayal edilemeyen bir seviyeye geldik,” diyen Erdoğan, aile hekimliğinden ileri teknoloji cihazlara kadar uzanan dönüşümü anlattı. Eksikliklerin giderilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Devlet, millet için vardır. Her hizmeti ücra köşelere ulaştırıyoruz,” şeklinde konuştu.

SORUNLARDAN KURUTULMA DÖNEMİ

Erdoğan, geçmişte hastanelerin durumunu hatırlatarak, “Sıra bulmak dert, ilaç bulmak ayrı dertti. Gençler o kötü günleri bilmiyor,” ifadelerinde bulundu. Sağlık personelinin özlük haklarını iyileştirdiklerini ve vatandaşın oy rengine bakmadan hizmet sunduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin sağlıkta dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştığını aktardı. “Yapacak daha çok işimiz var, durmadan koşturuyoruz,” diyerek hedeflerin devam ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, bir futbol kulübünün Sağlık Bakanlığı’nın normal doğum kampanyasına destek için açtığı pankarta yönelik yapılan linç girişimini eleştirdi. “Kimseye saygısızlık yoktu, kadınları rencide edecek bir durum yoktu. Sadece önemli bir konuya dikkat çekildi,” diyen Erdoğan, kampanyanın nüfus artış hızındaki düşüş gibi kritik bir soruna çözüm aradığını ifade etti. “Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi neden rahatsız ediyor? Bu bir beka meselesi,” diyerek muhalif çevrelere sert bir dille yanıt verdi.

NÜFUS ARTIŞINDA CİDDİ TEHDİTLER

Erdoğan, bilimsel verilere dayanarak doğurganlık oranı ve nüfus artış hızının düştüğünü, bu durumun 10-20 yıl sonra ciddi tehditler oluşturabileceğini vurguladı. “İdeolojik saplantılarla milletimizi zehirlemeye müsaade etmeyiz,” diyerek Sağlık Bakanlığı’nın toplum sağlığı için tüm imkanları seferber ettiğini belirtti. Türkiye’nin yeni dünya düzeninde hak ettiği yeri alması için de çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, “23 yıl boyunca geleceğe odaklandık. İdeolojik çevreler ufkumuzu kavrayamadı,” dedi. Önceki gün Silvan sulama tüneli kazı törenine katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, hedeflere ulaşana kadar durmayacaklarını ekledi.