Erdoğan’dan Özgür Özel’e Sert Eleştiri

ERDOĞAN’DAN SEÇİM GÜNDEMİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel konulara dair önemli açıklamalar yaptı. Açıklamaları sırasında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçmenini sokaklara dökmesini eleştirdi. Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı’ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir” dedi. Ayrıca CHP’nin boykot çağrılarına da dikkat çekti.

“Ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin, kaybedecekler” diyen Erdoğan, sorumsuz boykot çağrıları ile ekonomiyi zor durumda bırakan siyasetçilere tepkisini dile getirdi. Türkiye için çalışan ve üretim yapan hiç kimseyi bu siyasetçilerin insafına terk etmeyeceklerini belirtti. 28 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranların yaşadığı kaybın, bugün medya kuruluşlarını tehdit edenler için de geçerli olduğunu vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ŞİKAYETLERİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı medyasına şikayette bulunmuştu. Özel, BBC’ye verdiği röportajda, “Terk edilmiş hissediyoruz” diyerek İngiltere’nin Türkiye’deki gelişmelere sessizliğini eleştirmişti. Özel, İngiliz İşçi Partisi’nin lideri Starmer’a, “Nasıl bir gerekçesi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi’nin buna sessiz kalmasını anlayamıyoruz” diyerek seslenmişti.

RAMAZAN BAYRAMI VE İFTAR PROGRAMI

İftar programında konuşan Erdoğan, katılanlara teşekkür etti ve Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını diledi. Önümüzdeki Pazar günü Ramazan Bayramı’nın geleceğini hatırlatarak, “Bayramınız şimdiden mübarek olsun” dedi.

EMEK VE HAKLAR ÜZERİNE VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emek ve helal kazancın inanç ve kültür değerlerinin merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Çalışma hayatında adaletin sağlanması ve işçilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı. “Peygamber Efendimiz’in bir hadisi şerifine göre, işçinin hakkını vermeyen kişi, Rabbimizin kıyamet gününde hasmı olacak” şeklinde ifadeler kullandı.

ÇALIŞANLARA YAPILAN DÜZENLEMELER

1 Mayıs’ı resmi tatil ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, işçi haklarına yönelik birçok düzenleme yapıldığını aktardı. İşçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarıldı. Kamuda başörtüsü yasağının kaldırıldığını da sözlerine ekledi. “Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor” diye belirtti.

MEMUR MAAŞLARINDA ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının arttırıldığını, 2025 yılı itibariyle enflasyon farkıyla birlikte %11,54 zam yapıldığını söyledi. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşının, 2025 yılında 43.726 liraya yükseleceğini vurgulayarak, “2002’den bugüne en düşük memur maaşı reel olarak %266 oranında artmıştır” dedi.

GELİŞMELERİ SÜRDÜRECEKLERİMİZ

Ağustos ayında toplu sözleşme sürecinin başlayacağını belirten Erdoğan, kamu görevlilerinin sorunlarını yapıcı bir anlayışla çözüme ulaştıracaklarını ifade etti. Sosyal diyalog anlayışı ile kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerine dair taleplerin değerlendirileceği bildirildi. Daha fazla düzenleme ve projeyle çalışanları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.