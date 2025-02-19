Erdoğan’dan Özgür Özel’e Sert İfade

ERDOĞAN’IN GRUP TOPLANTISI’NA DEĞERLENDİRMELERİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Milletin verdiği yetkiyi hizmet için değil köstek olmak için kullanıyorlar. İnsanımız hizmet bekliyormuş, ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş, bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil. Ne dünyadan haberleri var ne de ülkenin meselelerini dert ediyorlar. Türkiye’de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz” dedi. Ayrıca, “Düşmanca eylemleriyle Türkiye’ye vakit kaybettirdiler. Gezi vandallığından darbe girişimlerine kadar demokrasimizi hedef alan tüm saldırıların hamiliğini üstlendiler” şeklinde konuştu.

MUHALEFETİN SİYASİ TAVRI ÜZERİNE ELEŞTİRLER

Erdoğan, muhalefet lideri Özel’in tutumuna değinerek, “Biz kelle koltukta FETÖ ile mücadele ederken, bunlar örgütün şirketlerinin önünde nöbet tutuyordu” açıklamasını yaptı. Erdoğan, CHP’nin yeni liderinin, partisini temsil edemediğini ve “siyasi ciddiyetten yoksun trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına üzülüyoruz” ifadesini kullandı. Özel’in son dönemde marjinal sol örgütlerin sloganlarını meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Erdoğan, “Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı, devreler yandı” dedi. Ayrıca, Özel’in “Bize şiir bilmez derken asıl cahilin şiir bilmezin kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı” şeklindeki sözleriyle bu durumu eleştirdi.

ŞİİR KONUSUNDA TAVSİYELER

Erdoğan, merhum Ziya Gökalp’in şiirini okuyarak caka satmak isteyen Özel’in, “şiir katliamına imza attığını” dile getirdi. “Sayın Özel’e şiir konusunda kendini geliştirmesi için bazı tiyolar verebiliriz” diyen Erdoğan, Özel’in kendini hızla toparlamasını temenni ettiğini ifade etti.