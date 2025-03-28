Erdoğan’dan Özgür Özel’e Siyasi Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Gazze’deki mağdurların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. “Zulüm bitene, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Filistinliler her daim yanında olacağız” diyerek, Filistin meselesine olan desteğini vurguladı. Ayrıca, muhalefetin dış politikada başarısız olduğunu ifade etti. “Ülkemizde birileri kendi atalarını tanımadıkları için Türkiye’nin derinliğinden de haberdar değil,” dedi. Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını anlamaları için muhalefetin ideolojik düşüncelerinden kurtulması gerektiğini de ekledi. Batı’ya olan aşıklarının gözlerini kör ettiği eleştirisinde bulundu.

DEMOKRASİ VE PROVOKASYON

Erdoğan, yolsuzluğu örtmek için yapılan eylemleri de gündeme getirerek, “Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek adına her şeyi yaptılar,” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı’nın boykot çağrısını “sorumsuzca” olarak değerlendirdi ve bu çağrının, “demokrasi ile asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriş” olduğunu belirtti. Erdoğan, polislerin sağduyusu sayesinde bu durumun önüne geçildiğini dile getirdi.

BATI’YA YALVARMAK

Ayrıca, CHP Genel Başkanı’nın “Batı’ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini” ifade eden Erdoğan, bu kişinin Gazze’deki soykırımla ilgili iki yüzlü medyadan yardım istemesini eleştirdi. “Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı mandacılık talep ediyor,” dedi. CHP liderinin ülkesini yabancılara şikayet etmesini yakışıksız bulduğunu belirten Erdoğan, böyle bir tutumun ülke çıkarlarını savunma kapasitesine sahip olamayacağını vurguladı. Yerel yönetimleri eleştirerek, ailelerin çocuklarının hayatlarının karartılmasına izin vermemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.