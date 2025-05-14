Erdoğan’dan PKK’nın Fesih Açıklaması Geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dair, “Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, terör örgütünün Suriye ve Avrupa kollarının da bu süreçte yer almasının son derece önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının “Kayyum uygulaması istisna olacak” mesajı da dikkat çekti.

DEMOCRACY STAGE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirme, demokrasi safhasıdır. Bu safha 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır” dedi. Erdoğan, terörle ilgili yaptıkları çalışmaların ekonomik zararlar verdiğine de vurgu yaptı.

STRENGTH AND SUPPORT

Cumhurbaşkanı, “Devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedel ödedik ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik” diye konuştu. “Güven huzur refah içinde yaşamak ancak ve ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle mümkündür” ifadesiyle birliğin önemine değindi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu sürecin düzgün ilerlemesine büyük katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

URGENT IMPORTANCE FOR THE FUTURE

Örgütün Suriye ve Avrupa kollarına hitap eden Erdoğan, bu yapıların fesih ve silah bırakma süreçlerine katılımının hayati önem taşıdığını dile getirdi. Ayrıca, siyasi partilere “Emeğini yakınen bildiğimiz Bahçeli’ye teşekkür ediyorum” diyerek destek veren tüm isimlere minnettarlığını sundu. Erdoğan, sözlerin icrasının takip edileceğini de vurguladı.

NEW PERIOD EXCITED

Cumhurbaşkanı, “Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. Türkiye’nin adının terörle değil; teknolojiyle, kültürle, sanatla anılmasını arzu ediyoruz” diyerek, yeni tesislerin inşasına destek verileceğini ifade etti. Ayrıca, “Tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız” dedi. Özellikle barış diplomasisine de değinerek, Türkiye’nin bu alandaki konumunu güçlendirme konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

ADDRESSING SITUATIONS IN THE CITY

Erdoğan, İstanbul’daki organize suçlar ve belediyelerdeki yozlaşmaya dikkat çekerek, “İstanbul’daki karanlık şebeke ahtapota dönüşmüş, cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan bir suç işlendi” dedi. Yerel yönetim sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

RESTORATION OF MUNICIPAL POWERS

Cumhurbaşkanı, “Belediye yetkileri tanımlanmalı. Devredici düzenlemeler yapılmalıdır” diyerek, belediyelere kamudan tahsis edilen mali kaynakların denetimi için yeni bir yapı kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Kayyum uygulaması istisna olacak” ifadesi, siyasetin devreye girmesiyle birlikte belediyelerde yaşanacak değişikliklere ışık tutuyor.