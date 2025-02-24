Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna Barışına Son Çağrı

ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi’nde video mesajıyla dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin savaşa karşı durduğunu ve barışın müzakerelerle sağlanması için kararlılıkla çaba gösterdiklerini dile getirdi. Mesajında “Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında, Türkiye’nin savaşa karşı olduğunu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız” sözlerini kullandı.

UKRAYNA HALKIYLA DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz bir sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım’ın ilhakından bu yana, uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, Ukrayna’nın haklı davasına gereken desteği vermiştir” dedi. Erdoğan, savaşın dördüncü yılına girerken müzakerelerin önemine de dikkat çekti ve “Savaş 4’üncü yıla girerken diplomasiyi, diyalogu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Erdoğan, kalıcı barışın tesisinin önemine vurgu yaparak, “Adil ve kalıcı barışa giden yol, ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Erdoğan, Türkiye’nin müzakerelere ev sahipliği yapma isteğini vurguladı. “Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor” diyen Erdoğan, Türkiye olarak bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

RAMAZAN MESAJI VE BARIŞ UMUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda Ramazan ayına da yer vererek, “Bu düşüncelerle, 2025’in barışının inşa edileceği bir yıl olmasını umut ediyoruz. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.