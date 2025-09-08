Erdoğan’dan Saldırı Üzerine İlk Açıklama: Bağlantılar Araştırılmakta

SALDIRI SONRASI AÇIKLAMALAR

İzmir’in Balçova ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki polis şehit olurken, ikisi polis toplamda üç kişi yaralandı. Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne düzenlenen bu saldırı sırasında 16 yaşındaki bir saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sonucunda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden birinin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, “Saldırganın herhangi bir karakola şikayeti, UYAP kaydı, suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınma veya ifade verme durumu yok. Saldırıda kullanılan pompalı tüfek, babasının 10 yıl önce aldığı bir silah” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreninde saldırıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, “İzmir’den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Polis merkezine yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu. İki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan 1. sınıf emniyet müdürümüz Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı polis memuru Ömer Amilağ ve polis memuru Murat Dağlı’ya acil şifalar diliyoruz. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun” diye konuştu.