Erdoğan’dan Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu. Öğretmenlere yönelik şiddette cezaların artırıldığını belirten Erdoğan, “Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralanan tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür.” dedi. Ayrıca, 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacağı müjdesini verdi. Erdoğan, “Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır.” ifadesini kullandı.

DUYGULARLA DOLU KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.” diyerek duygu dolu bir selamlama gerçekleştirdi. Eğitim külliyesindeki imkanlarla ilgili detaylar veren Erdoğan, toplamda 345 derslik, 88 laboratuvar ve 33 zümre odasının bulunduğunu söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük planetaryumunun da hizmete açılacağını açıkladı.

EĞİTİMDE KAYDEDİLEN İLERLEMELER

Bu yıl eğitime ayrılan bütçenin 2 trilyon 186 milyarı geçtiğini vurgulayan Erdoğan, 22 yıl önce derslik sayısının 367 bin olduğunu, şu anda ise bu sayının 735 bine çıkarıldığını belirtti. 820 binden fazla öğretmen ataması yapıldığını ifade eden Erdoğan, mevcut öğretmenlerin yüzde 80’inin göreve başladığını da söyledi. Eğitim kalitesindeki yükselişin, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıyla da pekiştiğini dile getirdi ve “4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.” şeklinde konuştu. Şiddetle mücadelede kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, internet ve şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşmasının olumsuz etkilerine karşı mücadele edeceklerini belirtti.

GELECEK İÇİN YENİ HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimdeki ilerlemelerin yanı sıra, Milli Eğitim Akademisi’nin kurulmasıyla öğretmenlerin eğitimine de önem verdiklerini ifade etti. “Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli Eğitim Akademisi’ni kurduk.” diyen Erdoğan, bunun 14 ay süreceğini ve mevcut öğretmenler için 5 aylık ek eğitimler verileceğini açıkladı. Ayrıca, 2025 yılında yapılacak engelli öğretmen atamaları hakkında da bilgi vererek, “Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır.” dedi. Türkiye’nin eğitim politikalarının başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Erdoğan, “Aralık 2023 PISA raporuna göre, Türkiye 20 yılda matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu.” diye belirtti.

DİJİTAL MECRALARDAN KORUMA YARATILACAK

Erdoğan, dijital mecralarda oluşan sorunlara karşı da yeni tedbirler alacaklarını ifade etti. “Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız.” diyen Cumhurbaşkanı, özgürlük bahanesiyle çocukların üzerine giden olumsuz etkilere karşı toplumun dikkatini çekti.