Erdoğan’dan Trump’ın Gazze Planına Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç önemli ülkeyi ziyaret edecek. Bu ziyaretler arasında Malezya’nın ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek.

ASYA TURU ÖNCESİ YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya seyahati öncesinde Atatürk Havalimanı’nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Gazze’de 471 gün süren soykırımın ardından geçici ateşkes sağlandı. Esir ve tutuklu takasları devam ediyor. 15 aydır ablukada olan Gazze’ye yardımlar ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu görüyoruz. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili dile getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiç bir yanı yoktur. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlilerindir. Gazze halkı Gazze’de kalmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı, “Barış umudumuzu kaybetmedik kaybetmek de istemiyoruz. Sayın Trump ve Putin’in verdiği mesajları da olumlu karşılıyoruz. Her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni biziz. Tek bir damla kan ve gözyaşı akmasın.” dedi.

YPG İLE İŞBİRLİĞİNE DAİR İFADELER

Erdoğan, “Suriye’de terör örgütlerine yer yoktur. Sayın Şara’nın verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları açık net görüştük. Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Sayın Şara’nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Türkiye olarak gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığının bertaraf edilmesi olmazsa olmazdır. İçeride terörü bitirdiğimiz gibi Suriye’de de bitirmeye hazırız.” şeklinde konuştu.