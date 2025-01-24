Erdoğan’dan Yangın ve Projeler Üzerine Açıklamalar

ERDOĞAN’DAN KONUŞMA VE AÇILIŞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak 201 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi, Malatya Çevre Yolu ve tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Ardından AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’ne geçerek burada bir konuşma yapıyor.

Yangınla İlgili Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kartalkaya’da yitirdiğimiz canların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aralarında aile dostlarımızın evlatlarının ve torunlarının da olduğu 78 vatandaşımıza rahmet diliyorum. Saat 03.27’de başlayan yangının haberi alınır alınmaz, devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz tarafından ilk müdahaleler süratle yapıldı. Çalışmalara 171 araç ve yaklaşık 550 personel iştirak etti. Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve müfettişlerimiz tahkikatlarını derinleştirerek yürütüyor. AK Parti grubumuz, yangının tüm yönleriyle araştırılması için hazırladığı araştırma önergesini dün TBMM Başkanlığı’na sundu.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan, milletimize bu acıyı yaşatanların yargıya hesap vereceğini belirterek, “İşletme sahibi, otel çalışanları ve üç belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gereken neyse yapılacak. Hepimizi sarsan, derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken birileriyle laf dalaşına girmek, kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine pervasızca sağa sola saldırmalarını esefle karşılıyoruz.” diye konuştu.

Açılış Törenindeki Notlar

Açılış töreninde, “11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılın sonunda Malatya’da 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz.” diyen Erdoğan, yıl bitmeden tüm depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşacağını da aktardı.

Erdoğan, “İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli hale getirinceye kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Çevre Yolu Çalışmaları

Malatya Çevre Yolu’nun yapımına dikkat çeken Erdoğan, toplam uzunluğunun 53,5 kilometre olduğunu, “Projemizin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Daha önce 17,5 kilometrelik Derande-Gölbaşı-Hekimhan ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolunu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022’de hizmete açmıştık. Çevre yolunun 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimi de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu. Son kesimin çalışmaları da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.