Erdoğan: Deprem Felaketi Ülkemizi Derinden Etkiledi

DEPREMLERİN DERİNDEN ETKİLEDİĞİ TOPLUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin ikinci yılında dün Adıyaman’da yer alan ‘Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı’na katıldı. Bu programda Erdoğan, depremde yaşamını yitiren 53 bin 737 kişi için salondakilerle birlikte Fatiha suresini okudu. Ayrıca, “Bu vesileyle tüm şehitlerimizle birlikte dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen’e de Allah’tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN KARŞILAŞTIĞI AĞIR MALİYETLER

Erdoğan, konuşmasında 6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen depremlerin etkisini vurguladı. “Bu sarsıntılar, sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyon olarak herkesi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüzölçümünden daha geniş bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2.5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı” dedi. Asrın felaketinin ülke için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar dolarlık ağır bir maliyet yarattığını belirtti.

UMUTSUZLUK YERİNE AZİM VE KARARLILIK

Erdoğan, bu korkutucu tabloya rağmen toplumun ümitsizliğe kapılmadığını ifade etti. “Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle kararlılıkla çalıştık” açıklamasını yaptı. Bu sözlerle, devletin deprem sonrası aldığı önlemler ve gösterdiği çabaların önemine dikkat çekti.