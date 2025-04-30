Erdoğan Duyurdu: “Yarısı Bizden” Kampanyası Artıyor

ERDOĞAN’DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm projeleri için “Yarısı Bizden” kampanyasında önemli değişiklikler yapıldığını duyurdu. Erdoğan, “Kentsel dönüşümde 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bin liraya, kredi desteğini 875 bin liraya ve taşınma desteğini 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardık” diye belirtti. Ayrıca, yapı stokunun yenilenmesinin geciktirilemeyecek bir mesele olduğunu vurguladı ve “Daha büyük acılar yaşamadan hep birlikte süreci yönetmeliyiz” ifadesini kullandı. İstanbul’daki projelere dair de açıklamalarda bulunan Erdoğan, sosyal konut ve dönüşüm projeleri için toplamda 141 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini aktardı. “İstanbul’un hizmetindeyiz, emrindeyiz” dedi.

DEPREME DAYANIKLI TÜRKİYE HEDEFLERİ

Erdoğan, deprem riskine karşı alınan önlemleri anlatarak, “TOKİ aracılığıyla 1 milyon 547 bin konut ürettik. 1 milyona yakın konutun dönüşümü devam ediyor. Depreme dayanıklı bir Türkiye inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Ayrıca muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Biz, karşımızdaki tökezlesin diye bekleyenlerden olmadık. Hizmetlerimizin zekâtı bile onların yaptıklarını katlar” ifadelerine yer verdi.

DEMOKRASİ VURGUSU VE GÜÇLÜ BAĞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında geçmişte elde edilen başarıları hatırlatarak, “Şimdi de 2053 vizyonumuzla geleceğe cesaretle ve umutla bakıyoruz. Milletimizle olan bağımızı daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu. 23 Nisan’ı kutlarken tüm vekillere teşekkür etti. 27 Nisan Pazar günü milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, Türk demokrasisine sahip çıkmanın önemini dile getirdi.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİLER

Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken, “Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir. Yoklar için her seçimde iktidara gelme hayaline kapılırlar” dedi. CHP liderine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Siyaset seviyeleri mahalle temsilcilerimizin gerisinde” ifadesini kullandı. Ek olarak, kendi partilerinin başarı hikayelerini vurgulayan Erdoğan, “Her zaman bileğimizin gücüne güvendik. Ne elde edersek mücadele ile elde edeceğiz” açıklamasında bulundu.

YENİ PROJELER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ

İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerinin ilerlediğini belirten Erdoğan, “DSTKİ vasıtasıyla 1 milyon 547 bin konut ürettik. 1 milyona yakın konutun dönüşümü hala devam ediyor” diye ifade etti. Ayrıca, “Yarısı Bizden” kampanyasında destek miktarını artırdıklarını ve kentsel dönüşüm sürecini etkili şekilde yönetmek için tüm yerel yönetimlere ve bilim insanlarına destek olmaya davet etti. Erdoğan, “Yapı stokunun yenilenmesi ertelenemez bir meseledir. Daha büyük acılar yaşamadan el ele verip süreci yöneteceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.