Erdoğan Düzce’den Gelen Vatandaşlarla Buluştu

AK PARTİ MYK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nde saat 15.21’de başlayan toplantıda, gündemdeki mühim konular ele alındı. Toplantı öncesinde ise Düzce’den gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için heyecanla bekledi.

DÜZCE’DEN GELEN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısı öncesinde Düzce’den gelen ve kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.