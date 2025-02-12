Erdoğan: Filistin Devleti İçin Gecikme Kabul Edilemez

ERDOĞAN ENDONEZYA’DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Endonezya’nın Bogor kentinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından törenle karşılandı. Erdoğan, giriş kapısında Subianto tarafından karşılandı. İki liderin tören alanındaki yer almalarının ardından, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı ve top atışı yapıldı. Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama töreninde Erdoğan ile Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Tören kıtasını denetleyen iki lider, bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Ayrıca, Erdoğan, burada şeref defterini imzaladı ve ardından Subianto ile baş başa görüşmeye geçti.

İKİ LİDER ORTAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı’na başkanlık etti. İki lider sonrasında kameralar karşısına geçerek bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarında, “İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Filistin ve Suriye başta olmak üzere küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Enerji, tarım, ticaret gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini imzaladık. Kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik” ifadeleri dikkat çekti. Ticaretin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Erdoğan, Endonezya’nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşıladığını belirtti ve “Gazze’nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir” dedi.

FİLİSTİN DEVLETİ’NİN KURULMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması gerektiğini vurguladı. “Bunu aşındıracak her türlü teklif bizim nazarımızda gayrimeşrudur; daha fazla kan istikrarsızlık demektir. İsrail’in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir” diye ekledi. Öte yandan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, “2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır” diyerek, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine değindi.

İKİ ÜLKE ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİNE VURGU YAPILDI

Subianto, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk heyetine hoş geldiniz diyorum. İki ülkenin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı’dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor. Bugünkü görüşmemiz çok sıcak ve verimli şekilde gerçekleşti” ifadesini kullandı. Endonezya ile Türkiye arasında ortaklığın güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Subianto, “Savunma sanayi işbirliğimize daha çok destek vermek istiyoruz. Sağlık sektöründe de iş birliğinde kararlıyız. Filistin halkı konusunda çok kararlıyız. Ukrayna ve Suriye konusunda biz destek veriyoruz. Sizin ziyaretiniz çok verimli şekilde geçti” şeklinde konuştu.