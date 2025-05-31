Erdoğan, Gençlik Zirvesi’nde Güçlü Mesajlar Verdi!

GENÇLERE GÜVEN VE BİRLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde önemli mesajlar veriyor. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen etkinlikte gençliğe güven aşılayan Erdoğan, birlik ve beraberlik konusunun altını çiziyor. Cumhurbaşkanı, “Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş terörsüz Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” diyor.

Ayrıştırıcı Siyaset Dönemi Kapanmıştır

Erdoğan, yaptığı konuşmada ayrıştırıcı bir siyaset tarzını da eleştiriyor. “Kimlik siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez” şeklinde ifadelerle bu konudaki kararlılığını vurguluyor. Gençlerin tarihsel bir misyon taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi sizlerle hayata geçireceğiz” diyor.

Gençliğin Teknoloji ve Başarıları

Gençliğin teknoloji, bilim, sanat ve spor alanlarındaki başarılarını da dile getiren Erdoğan, TEKNOFEST kuşağına övgülere devam ediyor. “Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde destan yazıyor. Milli sporcularımız dört bir yanda İstiklal Marşı’mızı okutuyor. Türkiye’nin güçlü yarınlarını hazırlıyorlar” ifadelerini kullanıyor. Zirvede ödül alan gençleri de tebrik eden Cumhurbaşkanı, “Bu gençlik Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olacak” sözlerini ekliyor.

İSTANBUL FETİH RUHU VE TARİH ŞUURU

Konuşmasında İstanbul’un fethine de değinen Erdoğan, gençlere tarih şuuru kazandırmanın önemine dikkat çekiyor. “Fatih Sultan Mehmet Han bize yalnızca İstanbul’u değil, fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dik durmayı ecdadımızdan öğrendik” diyor.

IDELOJİK VESAYET VE TARİH REDDİYECİLİĞİNE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ideolojik vesayete ve tarih reddiyeciliğine karşı sert eleştirilerde bulunuyor. “CHP zihniyeti, milletimizin asırlara dayanan mazisini sahiplenmek yerine reddi miras yaptı. Elifbalar suç aleti sayıldı. Ruh kökümüzden koparılmak istendik” şeklinde konuşuyor. Bu anlayışın geride kaldığını belirten Erdoğan, gençlerin bu mirası taşımakla yükümlü olduğunu ifade ediyor.

TERÖRLE MÜCADELE HEDEFLERİ

Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değinerek gelecekteki hedeflerini sıralıyor. “Önümüzdeki dönemde önce terörsüz Türkiye’ye, ardından terörsüz bölgeye ulaşacağız. Gençlerimizin desteğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz” diyor. Zirveye katılan gençlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Gençler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek bizim en büyük arzumuz” ifadeleriyle konuşmasını tamamlıyor.